Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti
- Başkent temsilcisi, 27 yaşındaki Senegalli kaleciyle iki yıllık sözleşme imzaladı28 Haziran 2019 Cuma 20:46
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Senegalli kaleci Diallo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diallo'nun turnuva sonrasında takımın kampına katılacağı ifade edildi.
Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'un formasını giymişti.
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