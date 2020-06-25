Gençler yüksek kazanç için yeni nesil mesleklere odaklandı

Buğra Kardan

Veri analisti aranıyor

Covid-19’la mücadele döneminde ürün ticaretinin sanal ortama kayması, firmaları veri analisti, sistem mühendisi ve sosyal medya danışmanı aramaya sevk ediyor. Gençler de bu hakikati görüyor ve yazılım ile donanım eğitimi alıyorlar. Hükümet, mobil operatörler ve üniversiteler ise peşpeşe yazılım kursları açıyorlar. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ’1 Milyon Yazılımcı’ eğitim programına start verildi. 2020-2023 dönemini kapsayan programa ilgi yoğunluğu devam ediyor. ‘1 Milyon Yazılımcı’ dahilinde gençlere algoritma, büyük veri ve oyun programlama dahil pek çok konuda eğitim veriliyor.

Operatörler de aktif

Mobil operatörler de yazılımcı yetiştiriyorlar. Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle ön planda. Proje çerçevesinde yazılımcı adaylarına bin 600 sayfa doküman, örnek uygulamalar ile eğitim videoları sunuluyor, ayrıca önemli çalışmalar görücüye çıkarılıyor. Türk Telekom da ‘Start’ programıyla dikkat çekiyor. Programla gençlerin yazılım üretme ve sergilemelerine imkân tanınıyor.

Üniversiteler, kodlama eğitimi konusunda iddialılar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi; peşpeşe eğitim programları açıyor ve pek çok gence umut oluyorlar.

Gelecek dijitalde

Kariyer danışmanları, gençlerin bilişim sektöründe yer almaya iştahlı olduklarını dile getiriyorlar. Covid-19’la birlikte iş beklentisi artan on binlerce lisans ile ön lisans mezununun yazılımcı ya da analist olmak için kıran kırana yarıştığını kaydeden aynı danışmanlar, “Geleceği dijitalde görenlerin adedi giderek artıyor” diyorlar.