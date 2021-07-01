Gençler yenilikçilik ve girişimcilik konusunda adımlar atacak

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Optimum Akademi arasında imzalanan protokolle 41 üniversiteli ‘Girişimcilik Eğitimi’ aldı.

Çevrim içi program

‘Söz Gençlerde Projesi’ için iş birliği ve protokol imza programı düzenlendi. Pandemi koşullarında çevrim içi düzenlenen programa Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, GBA Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nebiye Yaşar, Optimum Medya ve Tanıtım Hizmetleri AŞ Ajans Başkanı Barış Sürekli ile Ventures & Mentors League (Girişim ve Mentor Ligi) Üst Yöneticisi Ufuk Batum da katıldı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törende Söz Gençlerde Projesi’nde yer alan 41 öğrencinin yenilikçilik ve girişimcilik konusunda adımlar atacağını belirtti. Tarhan, “Kendi hikâyelerini yazmaya başlayacaklar, start-up oluşturacaklar, belki buradan hareketle gelecekteki hayatlarında önemli bir dönüm noktası yaşayacaklar. Bu proje gençler için aslında çok önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Beceriler öne çıkıyor

Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “20’nci yüzyılda da beceriler vardı ama şu anda daha çok ön plana çıkan beceriler var. Endüstri 4.0’ı misafir eden bir 21’inci yüzyılda yaşıyoruz. Endüstri 4.0’da otonom robotlar, big data veri tabanı, simülasyon, nesnelerin interneti ve 3D yazıcılar var. Şu anda dünyaya hükmetmek, söz sahibi olmak isteyenin veri tabanını ellerine geçirmeleri gerekiyor. Bir dijital nesil var. Özellikle 90 sonrası doğan kuşaklar dijital nesil olarak adlandırılıyor. Bunlar direkt dijital dünyaya doğdular. Onlar dijital dünyanın yerlileri, biz ise dijital dünyanın göçmeniyiz. Gençlere adapte olmak ileri yaşta çok zor. Onlar farklı bir kuşaklar. Sümer tabletlerinde ve Mısır papirüslerinde yer alan önemli konulardan biri de kuşak çatışmalarıdır. Kuşak çatışmaları hep varmış ama bu zamandaki kadar yoğun olmamış çünkü bilgiyi yenileme ömrü kısaldı. Daha önce bilgi 30 yılda bir değişirken şimdi üç yılda eskiyor. Böyle bir zamandayız çünkü dijital dönüşüm ve müthiş bir iletişim var.”

Deneyimlere açık olunmalı

“21’nci yüzyıl becerilerinden en önemlisi yenilikçilik, girişimcilik ve işbirlikçi olmak. Bu özellikler çok önemli” diyen Tarhan, şu görüşleri dile getirdi: “Yenilikçi ve girişimci olunamayan bir konuda küresel rekabette geride kalınıyor. Ya yeni bir şey üretmek ya da mevcut bir şeyi daha farklı veya kısa yolla yapmaya çalışmak gerekiyor. Bu yapıldığında fark oluşturuluyor aynı zamanda da hayat daha kolaylaştırılıyor. Yapılan işte yenilikçi ve girişimci bakış açısı olmadığı zaman hızla eskime gerçekleşiyor. Yenilikçiliğin ve girişimciliğin temel becerisi yeni deneyimlere açık olmaktır. Bu nörobilim yani beyin tabanlı öğrenme diye geçiyor. Nörobilim tabanlı öğrenmede eğlence ve disiplin bir arada olursa kişi öğrenebiliyor. Zoraki ezberle ve çalışmayla öğrenemiyor. Deneyimleyerek, söküp takarak öğrenme gerçekleşiyor. Deneyimleyerek öğrenme bu çağın yöntemi. Türkiye’deki eğitim sisteminde proje okulları ve tasarım atölyeleri açıldı fakat oraya giden öğrencilere bunların sınavda bir artısı olmuyor. Oraya gidip çalışarak proje üreten öğrencilerin üniversiteye girişte avantajlı duruma gelebilmeleri lazım. Eğitim sisteminde ciddi bir devrime ihtiyaç var. Şartlar zorladığı için er ya da geç bu yapılacak.”

Aman dikkat

Yenilikçi olan ve farklı düşünen gençleri engellememek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Biz eğer küresel güçlerin nesnesi değil de öznesi olmak istiyorsak bilim ve teknolojide de yenilikler üretmeliyiz. Taklit, tekrar eden bilim ve teknoloji anlayışı orta çağ anlayışıdır. ‘Nasılsa başkaları yapıyor, neden uğraşıyorsun’ diye düşünen bir anlayışa sahip olanlar tamamen kendilerini kandırmada ustadır” şeklinde konuştu.