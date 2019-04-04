Gençler yenilikçi fikirleriyle yarıştı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler kreatif fikirleriyle yarıştı.

Bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan HUGO BOSS Grubu’nun İzmir’deki üretim tesisinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen HUGO BOSS Ideathon etkinliğinde, Türkiye’nin dört bir yanından kreatif fikirleriyle 27 genci ağırladı. Yapılan şirket açıklamasına göre etkinlik, markanın İzmir’deki İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İzmir, Bursa, Bolu, Eskişehir ve İstanbul’dan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde 27 gencin katıldığı organizasyonda katılımcılar 5 ayrı gruba ayrıldı. Açılışta yarışmacıların üretici yeteneklerini tetikleyecek bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay sonrasında, birbirlerini tanımayan kişilerden oluşan ekiplere bir vaka çalışması konusunda brifing verildi. İki saat boyunca verilen vaka üzerinde çalışan ekiplere, çalışma boyunca ekiplerin sorularını yanıtlamak üzere markanın İzmir çalışanlarından bir ekip eşlik etti.

Ekipler, etkinlik sonunda yaptıkları 3 dakikalık hızlandırılmış sunumlarla kendilerine verilen probleme ilişkin kreatif çözüm önerilerini paylaşma fırsatı buldular. Sunumlarda başarılı olan iki grup birincilikle ödüllendirdi. Birincilere markanın İzmir faaliyetlerinde staj imkânı ve bir takım etkinliklere davetiye verildi. Etkinlik sonrası yapılan ankette gençler etkinliğin gerek üreticilik gerekse kariyer planlarına olumlu katkı sağladığını belirttiler. Açıklamaya göre HUGO BOSS İzmir ilki bu sene gerçekleştirilen Ideathon’u gelecek yıl da tekrarlayarak geleneksel hale getirmeyi planlıyor.