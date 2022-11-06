Gençler ulaşımda yapay zeka ile yeni nesil akıllı sistemler geliştiriyor

Yeni Akit Ankara

Ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında öğrenciler yapay zekâ tabanlı nesne tespit sistemi ile uçan arabaların kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini tespit ediyor. Lise, üniversite öğrencileri ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmanın son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

Gençler uçan arabalar için çalışıyor

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında ulaşım araçlarının çevresel farkındalığını yükselten teknolojiler sayesinde uçan arabaların karşılaşabileceği kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yön veren teknolojilerin kullanıldığı yarışmada algoritmaların gerçek zamanlı izleme ve alt-görüş kamera görüntüleri kullanılarak nesnelerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında öğrencilerden araçların şehir içinde bulunan alanlara iniş ve kalkış yaptıkları esnada görsel iniş asistanı konumunda hareket etmesi bekleniyor. Geliştirdikleri yazılımlar eşliğinde Uçan Araba Park (UAP) ve Uçan Araba Ambulans İniş (UAİ) alanlarını tespit eden yarışmacılar, çevrelerini analiz ederek bu alanların iniş için uygunluğunu kontrol ediyor. Zorlu hava şartları, gece ve gündüz görüşleri göz önünde bulundurularak kontrol ve optimizasyon problemlerine çözüm üreten yarışmacılar, uçan arabaların daha güvenli bir hizmet vermesini sağlıyor.

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında tüm görevleri başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar için birincilik ödülü 100.000 TL, ikincilik ödülü 80.000 TL ve üçüncülük ödülü 60.000 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu büyüyerek devam ediyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.