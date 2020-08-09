Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi
SAKARYA (AA) - Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.
Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.
Ferdi ve takım halinde kıyasıya yarışan sporcular, birinci olabilmek için kürek çekti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Yıldız kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Galatasaray
Yıldız kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe B
Genç erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray B, 3. Galatasaray C
Genç erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe
Genç erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray B
Genç erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Küçük erkekler dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe B, 3. Fenerbahçe
Küçük kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Fenerbahçe B
Küçük kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Fethiye Belediye
Genç kızlar dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Genç kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe
Genç erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
Genç erkekler sekiz dümenli: 1. Galatasaray, 2. Galatasaray B, 3. Fenerbahçe
C Kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C Kadınlar iki çifte: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C Erkekler dört çifte dümenli: 1. Altınboynuz, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek B
19 yaş altı C Kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz
19 yaş altı C Kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
19 yaş altı C Erkekler 4 çifte dümenli: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Galatasaray
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.