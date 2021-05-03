Gençler, oyun devleriyle buluşuyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) tarafından hayata geçirilen etkinlik neticesinde yeni yeni yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor. ‘Mobidictum Business Network’te oyun yayınlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecek. Ayrıca önemli görüşmeler yapılacak. Oyun sektörünün bu etkinlik sayesinde ihracat hacmini daha da büyüteceği öngörülüyor. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere destek olduklarını belirtti. Dereli, ayrıca “Teknokentimiz de müthiş bir ekoistem oluşturdu. Burada bulunan Tenet Games’in geliştirdiği oyun 170 farklı ülkede 5 milyon indirme sayısına ulaştı. Gelinen aşamada ise oyun endüstrisi için önemli olan ‘Mobidictum Business Network’e sponsor olduk. İnovasyon ve teknoloji barındıran geleceğin sektörlerine uzanan buna benzer çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.