Gençler, iş fikirlerini yatırımcılara sundu

Başarılı bulunan 3 girişime toplam 60 bin TL para ödülü verildi. Yapılan sunumların ardından 30 bin TL birincilik ödülü Varsapp girişimiyle Zeynep Eliçin ve Tolga Nikbay ekibinin oldu. 20 bin TL’lik ikincilik ödülünü Finansfox girişimiyle Samet Öztoprak, Meltem Okutan ve Ömer Faruk Öner ekibi aldı.

10 bin TL’lik üçüncülük ödülünü ise SALP girişimiyle Enes Can Şahin, Beyza Tuna, Yüsra Senem ve Yusuf Dokumacı ekibi kazandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ise akademi ve reel sektörü buluşturacak projeleri hayata geçirmeyi görev bildiklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, amaçlarının bir yandan iş dünyasının her yönden yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayabilmek bir yandan da yeni girişimciler yetiştirmek olduğunu söyledi. Oğurlu, “Ciddi projelerin üretildiği merkezlerimiz var. Bu merkezlerimiz girişimleri de destekliyor” dedi.