Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet asistanı Copilot'u genç kullanıcılar arasında daha popüler hale getirmek amacıyla, tanınmış fenomenlerle işbirliği yapmaya başladı. Microsoft, bu işbirliği ile gençlere şu mesajı vermeye hazırlanıyor: "Yapay zeka asistanımız Copilot, ChatGPT kadar havalı."

Microsoft, Copilot asistanın aylık 150 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Ancak rakiplerden OpenAI'ın ChatGPT'sinin haftalık 800 milyon kullanıcıya, Google'ın Gemini'sinin ise aylık 650 milyon kullanıcıya sahip olduğu iddia ediliyor.

Microsoft, uzun süredir kurumsal müşterilere yazılım ve bulut hizmetleri satarak bu alanda avantaj sağlasa da, tüketici pazarında özellikle 30 yaş altı kullanıcı kitlesine ulaşmakta zorlanıyor.

Microsoft'un Pazarlama Direktörü Yusuf Mehdi, bu alanda yükselişte olduklarını belirtti. Mehdi, önemli fenomenlerin Copilot'u tercih ettikleri sohbet robotu yapmaya ikna etmeyi ve ardından bu popülerliği kullanarak asistanı milyonlarca takipçisine pazarlamayı hedeflediklerini de vurguladı.

Mehdi ve bu haberde adı geçen fenomenler, Copilot'u tanıtmak için ne kadar ücret aldıklarını da açıklamayı reddetti.

"GENÇ KULLANICILAR AŞİNAYSA MUTLAKA ETKİSİ OLACAKTIR"

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi Pazarlama Profesörü Anindya Ghose, Microsoft'un Copilot kampanyasında yaşam tarzı fenomenlerini tercih etmesine şaşırdığını belirtti. Ancak şirketin bu fenomenlerin sadık ve kült takipçi kitlesine neden ilgi duyduğunun anlaşılır olduğunu söyledi. Ghose, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: “Fenomenlerin güvenilirliği çok yüksek olmasa da, eğer onlara aşinalarsa bu markaya ilgi gösterecek insanlar mutlaka olacaktır. Asıl soru, bu stratejinin daha da geliştirilebilir olup olmadığı. Tahminim, birkaç ay içinde Microsoft'un karşılaştırma yapmak amacıyla yapay zeka fenomenlerini test etmeye başlayacağı yönünde."

Microsoft'un yürüttüğü bu tanıtım kampanyası, Copilot'u geniş kitleler için bir "yaşam koçu" olarak konumlandırmayı hedefliyor. Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Alix Earle ve Pheloung ikizleri, videolarında Copilot'u kullanarak milyonlarca takipçisine bu dijital asistanı tanıtıyor.