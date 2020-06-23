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Spor

Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 2021'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:16:11 -
Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 2021'e ertelendi


ANKARA (AA) - Uluslararası Boks Birliği (AIBA), Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya'nın teklifi, AIBA Yönetim Kurulu Üyelerinin oylamasına sunuldu.

Oylamada Gençler Dünya Şampiyonası 2020’nin, 10-24 Nisan 2021 tarihine ertelenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.


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