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Yaşam Gençler caddeyi adeta ringe çevirdi
Yaşam

Gençler caddeyi adeta ringe çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 11:03:00 -

Bursa'da kavgaya tutuşan gençler adeta caddeyi ringe çevirdi.

Bursa'da gençler arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren gençleri gece bekçileri zor ayırırken, bir kişi yaralandı.

Merkez, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışan iki grup genç, cadde üzerinde bir araya geldi. Taraflar arasında artan tansiyon sonrası bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençler caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Devriye atan gece bekçileri ise kavgaya tutuşan tarafları güçlükle ayırırken, aldığı darbe sonu bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, genç hastaneye kaldırılırken, kavga anları kameraya saniye saniye yansıdı.

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