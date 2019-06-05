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Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası

- Grekoromen stil 97 kiloda Beytullah Kayışdağ bronz madalya aldı- Kadınlarda 68 kiloda Kadriye Aksoy finale yükseldi

05 Haziran 2019 Çarşamba 22:18
Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Beytullah Kayışdağ, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya için Polonyalı Gerard Kurnichak ile karşılaşan Beytullah, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Aynı stilde milli sporcu İsmail Gün ise 72 kilodaki bronz madalya maçında Rus rakibi Sergei Stepanov'a mağlup olarak Avrupa beşinciliğiyle yetindi.


- Kadınlarda Kadriye Aksoy finalde


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın müsabakaları da başladı.

Organizasyonda 68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy, yarı finalde Alman rakibi Johanna Meier'i 12-4 yenerek altın madalya için güreşmeye hak kazandı. Milli güreşçi, ilk turda Belaruslu Hanna Sadchanka'yı 5-1, çeyrek finalde ise Polonyalı Evelina Weronika Ciunek'i 4-1 yendi.

Kadriye Aksoy, finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg ile karşılaşacak.

50 kiloda boy gösteren Zehra Demirhan ise çeyrek finalde Romen Stefania Claduia Preciputu'ya yenildi. Repesajda Slovak Erica Zsidekova ile karşılaşacak Zehra, kazanması durumunda bronz madalya için Ukraynalı Maria Vynnyk ile karşı karşıya gelecek.

Milliler adına 76 kiloda güreşen Mehtap Gültekin de Belaruslu Kseniya Dzibuk'a 4-2 mağlup oldu. Repesaj mücadelesinde Ukraynalı Romana Vovchak ile karşılaşacak Mehtap, rakibini geçmesi durumunda bronz madalya için Alman Lilli Schneider ile mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:18
  1. Beytullah Kayışdağ
  2. bronz madalya
  3. Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası
  4. Güreş

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