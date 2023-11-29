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Spor Gençler abilerine örnek oldu! Galatasaray galibiyeti aldı
Spor

Gençler abilerine örnek oldu! Galatasaray galibiyeti aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 17:31:00 -
Gençler abilerine örnek oldu! Galatasaray galibiyeti aldı

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Detaylar haberimizde...

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.

Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

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