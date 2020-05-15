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Aktüel

Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 01:56:09 -
Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'nde Ömer Faruk Mermer (17), parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu spiral makinesiyle keserek çıkardı.

Genç, parmağındaki doku zedelenmesi nedeniyle tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.


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