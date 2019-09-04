Gencer: "Atatürk sağlığından çok Hatay’ı düşünüyordu"

Mustafa Kemal Atatürk’ü iki kez Adana’ya geldiğinde karşılayan heyetin içinde yer alan bir kez de Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaret eden Adanalı Ali Hikmet Gencer, cumhuriyetin ilk yıllarına dair anılarını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le paylaştı. 102 yaşındaki Ali Hikmet Gencer, “Atatürk hasta olmasına rağmen aklı, sağlığından ziyade Hatay’daydı. Adana’ya geldiğinde dış tehditlere aldırmadan Hatay sınırına giderek bu konudaki kararlılığını gösterdi” dedi.

Geçtiğimiz hafta Adana’da coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından Zafer Haftası’nda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyük Önder’i görüp hala hayatta olan 102 yaşındaki Ali Hikmet Gencer’i ziyaret etti, kendisinin Atatürk’le ilgili anılarını dinledi.

Unutulduğunu düşünüp hüzünlenen Ali Hikmet Gencer, Başkan Soner Çetin’in kendisini ziyaret etmesinden duygulandı.Başkan Soner Çetin, Gencer’den Atatürk ile ilgili anılarını dinledi. Atatürk’ün 1937 yılındaki Adana ziyaretinde karşıladıklarını anlatan Ali Hikmet Gencer, ölümünden önce 1938’de Hatay meselesi için son kez kenti ziyaret ettiğini ifade etti.

Gencer şunları söyledi:

“Atatürk Hatay’ın anavatana katılmasını çok istiyordu. Artık sağlığı bozulmuştu ancak bunu umursamıyordu. Adeta Hatay’dan başka bir şey düşünmüyordu. Mersin’den Adana’ya trenle geldi, garda karşıladık. Hatay’a gitmek istiyordu ancak Suriyeliler ‘Gelme, seni öldürürüz’ diye tehdit ediyordu. O tehditlere hiç aldırmadı. Birlikleri denetlemek üzere sınıra doğru yola çıktı. Adeta bütün Adana peşinden akın etti. Hep beraber Hatay’a gittik. Orada evlerin tümünde Türk Bayrakları asılmıştı. Bunu görebiliyorduk.”

Gencer, Büyük Önder’in hastalığı ilerleyince görmek için Dolmabahçe Sarayı’na ziyarete gittiğini anlatarak, “Atatürk’ün, “beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüne orada tanıklık ettim” dedi.

Atatürk’ün hastalığının çok ilerlemiş olduğu ziyaret anısını anlatan Gencer, “Ziyaretimiz sırasında içeriye birileri girdi. Çok ünlü bir profesörün kendisini muayene etmek istediğini söylediler. Büyük Önder, nereli olduğunu sordu ve yabancı bir hekim olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ‘istemem, bana Türk hekim getirin’ ifadesini kullandı. Atatürk’ün kıymetini bilmek lazım. Bilmeyenlere de öğretmek lazım” dedi.

Ulu Çınar’ı dikkatle dinleyen Başkan Soner Çetin’in “Siz bize Cumhuriyetin emanetisiniz. Sizlere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var” diye konuştu.