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Genç yüzücüler yurda döndü

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milliler yurda döndü.

09 Temmuz 2019 Salı 16:41
Genç yüzücüler yurda döndü

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milliler yurda döndü.


Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milliler, yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Milletimiz her şeyin en iyisine layık. İmkanlar verildiği sürece daha iyilerini yapacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bunlar 2024’ün, 2028’in ayak sesleridir. Bu gelen genç takım şu ana kadar 80 yarışa girdi. Yaklaşık 53 tane best time var. 17 final ve 17 yarı final ile dönüyorlar. Tabii bunun içerisinde yaklaşık 5 tane de madalya aldık, tarihimizde ilk olarak. İki tane bayrak takımından, iki tane gümüş ve bir tane de bireyselde bronz olarak. Üzgünlüğümüz çok şanssızdık. 4 tane madalyayı salise ile kaçırdık. Şunu söylemek istiyoruz; yerli ve milli olduğunuz zaman başarı gelecektir. Buradaki bütün ekip yerli ve milli. Biz bu çocuklarımıza aynı imkanları vermeye devam edeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda bizi en güzel şekilde temsil edecekler. Hepsine teşekkür ediyorum. Milletimiz beklesin; bunlar Türkiye’nin mesajı ve ayak sesleri" ifadelerini kullandı.



Böcekler: "Birbirimize kenetlendik"


En iyi yüzdüğü şampiyonayı geride bıraktığını belirten milli yüzücü Beril Böcekler, "Benim en iyi yüzdüğüm şampiyona oldu. Bin 500 metre serbestte Olimpiyat A Barajı geçtim. Bu bence büyük bir gurur. Arkadaşlarım da çok iyiydi. Birbirimize kenetlendik. Birimiz yarışa çıktığı zaman tribüne giderek birbirimize destek olduk. Bu beni çok etkiledi. Çünkü bin 500 metrede yüzerken herkes benimle yüzmüş gibi hissettim. Geriden gelerek serimde ve genelde ikinci oldum" dedi.



Demir: "2020’de ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum"


Takım olarak her sene daha iyiye gittiklerini bildiren genç sporcu Demirkan Demir, "100 metre Ferdi Kurbağalama yarışında üçüncü, 200 metrede dördüncü, 600 metrede ise altıncı oldum. Ayrıca Bayrak Takımı olarak da iki tane üçüncülük madalyası aldık. Bu kadroyla her sene çok fazla yarışa gidiyoruz. Daha önce final bile göremezken, bu sene finaller gördük ve sürpriz madalyalar aldık. Öncelikle 100 metre kurbağalamada Olimpiyat A Barajı’nı geçmeyi düşünüyorum, bir saniyeden az sürem kaldı. 2020’de de ülkemi temsil etmek için olimpiyata gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



Özkan: "Herkes en iyi derecelerini yaptı"


Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Aleyna Özkan, "Eskiden biz yarı final yüzmekte çok zorlanırken, geçen sene ilklere imza atılarak madalyalar geldi. Bu sene de çok büyük başarıyla döndük. Herkes en iyi derecelerini yaptı. Aynı zamanda bayraklarda da madalya aldık. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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