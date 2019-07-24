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Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK’da

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç’i renklerine bağladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa BBSK’da

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç’i renklerine bağladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Kubaliç, ilk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor’da geçireceğini ifade ederek, bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.


Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç’i kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısında yetişen ve ardından Amerika’ya giden Anıl Kubaliç, bu sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek. İlk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor’da geçirecek olan Kubaliç, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen törende kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da hazır bulundu. Çaylan, oyuncuya hayırlı olsun dileklerini iletti.


İlk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor’da geçireceğini ifade eden Kubaliç, “İki sene önce Amerika’ya gittim. Öncesinde de Karşıyaka altyapıdan yetiştim. Bu benim ilk profesyonel sezonum olacak. Burada olmaktan mutluyum, hazır hissediyorum, elimden gelen her şeyi vereceğim. Şu an çok mutluyum menajerimle burayı seçtik. Kendimi hazır hissediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:49
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