Genç yaşta kırışık içinde kalmak istemiyorsanız uzak durmanız gereken 8 şey

Yaşlanmak ve cildimizin kırış kırış kalması insan doğasının bir gerçeği. Elbette bu gerçekten kaçmamız mümkün değil. Ama alacağımız basit önlemlerle süreci yavaşlatmak bizim elimizde. İşte cildinizin genç yaşta kırışmasını istemiyorsanız, uzak kalmanız gereken 8 şey;

Şeker

Kilo almaya neden olan şeker aynı zamanda cildinizin daha çabuk kırışmasına neden olur. Unutmayın masum gibi görünen bir küp şeker bile 12 kalori.

Trans yağ

Fast food türü yiyecekler, kızartmalar, margarin, abur cuburlar trans yağ içerir. Kalp hastalıkları riskini arttıran trans yağlar aynı zamanda cildin erkenden yaşlanmasına yol açar.

Tuz

Her şey de olduğu gibi tuzunda fazlası zarar. Aşırı tuz tüketimi vücudun ödem tutmasına neden olur. Bu durum hücrelerin küçülmesine, susuz kalmasına dolayısıyla erken yaşlanmaya sebep olur.

İşlenmiş et

Kahvaltı sofrasına pastırma, sucuk, salam ve sosis gibi gıdalar olmadan oturmayanların sayısı bir hayli fazla. Ancak işlenmiş etler görüldüğü kadar masum değil. Bu tip işlenmiş etler vücutta dehidrasyona neden olur. Ayrıca işlenmiş etler vücuttaki c vitamini değerini düşürür.

Çok pişmiş et

Aşırı pişmiş hatta kömürleşmeye yakın et pro-inflamatuar hidrokarbonlar içerebilir. Bu da cildin yaşlanmasını tetikler.

Kızarmış patates

Patates sevmeyen yoktur sanırım ama bu leziz yemek de yaşlanmayı hızlandırıyor.

Kahve

Kahve ve kafeinli içecekler cildi kurutur.

Baharatlı yiyecekler

Baharatlı yemekler kan damarlarını genişletir. Elbette baharattan tamamen uzak durun demiyoruz ancak yoğun olarak tüketmemekte fayda var.