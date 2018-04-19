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Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!

Uzmanlara göre erken yaşta anne olmak kadınları meme kanseri riskinden koruyor. Bunun için ise 30 yaşından önce olan anneliği tavsiye ediyorlar...

19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!

Meme kanseri, kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırayı alıyor. Meme dokusu içerisindeki süt kanallarında meydana gelen bu kanser türü, her 10 kadından birinde görülüyor. Nedeni tam olarak bilinmese de kalıtım, beslenme şekli, regl durumu, doğumlar gibi birçok faktörden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yaş ilerledikçe kanserin görülme sıklığı da artıyor. Bu nedenle özellikle 40 yaş ile birlikte sık sık kontrollerin yaptırılması gerekiyor.

40 YAŞI GEÇMEMELİ


Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam ise  meme kanseri riskinin doğum ve emzirme ile azaldığına dikkat çekiyor. İlk doğumun 30 yaşından önce olmasının riski azalttığını vurguluyor. Meme kanserinin riskleri hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Saydam, "40 yaşından sonra meme kanseri artmaya başlıyor. Genç yaşı taradığımızda daha az rastlıyoruz. Bu yüzden de çoğu meme tarama programları 50 yaşından sonra başlar" ifadesini kullanıyor.

KİLO, RİSKİ ARTIRIYOR


Meme kanseri açısından şişmanlık da bir risk faktörü taşıyor. Prof. Dr. Serdar Saydam, "Şişmanlık, kadın hormonlarının büyüttüğü tümörler ve bazı mekanizmaları bozması nedeniyle meme kanserine yol açabiliyor. Şişmanlarda meme kanseri riski zayıf kadınlara göre daha yüksektir. Bu yüzden insanlara mutlaka spor yapmalarına öneriyoruz. Bisiklete binin, koşun, mutlaka spor yapın" diyor.

BOL BOL EMZİRİN...


Prof. Dr. Saydam, 30 yaş ve altında ilk doğumunu yapmayan kadınlarda, meme kanseri riskinin arttığını vurguluyor. Şöyle devam ediyor: "Bir memenin olgunluğa erişebilmesi için, doğum yapılması gerekir. Böylece meme, dış etkenlere karşı daha dirençli olur. Emzirmek de meme kanserinden korur."

MAMOGRAFİ ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN


Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis ve tedavi hayati önem taşıyor. Uzmanlar, 30'lu yaşlarda yılda en az 1 kez mamografi çektirilmesini öneriyor. Öte yandan memesinde herhangi bir değişiklik olmasa bile 40 yaş üzerindeki her kadının, yıllık mamografi çektirmesi gerekiyor. Böylece kanserin erken yakalanması mümkün oluyor. Ailesinde kanser öyküsü bulunanların 25 yaşından sonra ilk ultrasonografilerini yaptırması gerekiyor.

NELER YEMELİ?


Erken tedbir kadar sağlıklı beslenme de meme kanserinden koruyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor:
Balık: Somon gibi yağlı balıklar, meme kanseri ile savaşıyor.
Yeşil çay: Antioksidan deposu olan yeşil çay, meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
Lahanagiller: Brokoli, karnabahar, beyaz ve kara lahana gibi sebzeler, kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor.
Meyveler: Antioksidan deposu canlı meyveler (çilek, portakal, kırmızı üzüm ve yaban mersini) kanserden koruyor.
Ceviz:: Harika bir atıştırmalık olan ve vücudumuza çok sayıda faydası bulunan ceviz, kansere kalkan oluyor.

BELİRTİLERİ ES GEÇMEYİN


 Meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket.
 Memede genellikle ağrısız, sert yapılı, ele gelen şişlikler.
 Gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik.
 Meme cildinde kızarıklık, morluk, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, portakal kabuğu görünüşü.
 Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi.
 Koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler.

 


(Takvim)
Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
  1. meme kanseri
  2. annelik
  3. erkenanneolmak
  4. sağlık

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