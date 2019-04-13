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Seçim 2019 Sayfası

Genç: “Türkiye’de mevcut belediye başkanları arasında oyları artıran ikinci belediyeyiz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları, Ortahisar Kadın Kolları, mahalle başkanları ve AK Parti Ortahisar meclis üyelerine teşekkür yemeği verdi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:10
Genç: “Türkiye’de mevcut belediye başkanları arasında oyları artıran ikinci belediyeyiz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları, Ortahisar Kadın Kolları, mahalle başkanları ve AK Parti Ortahisar meclis üyelerine teşekkür yemeği verdi.


Bütün teşkilat mensuplarına seçimlerde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Genç, mevcut belediye başkanları arasında Türkiye genelinde oyları artıran ikinci belediye olduklarını söyledi.


Bütün uyarılara rağmen Ortahisar’dan 18 bin seçmenin muhtarlık seçimleri için köylere gittiğini ve bu seçmenlerin en az 13 binin AK Parti’ye oy vereceğini belirten Başkan Genç "Hedefimiz 2019’da 19’du. Ama yine de Trabzon’umuzdaAK Partimiz Cumhur İttifakı olarak %64.61 oyla Murat Zorluoğlu Bey’i Büyükşehir Belediye Başkanı yaparak il bazında Türkiye beşincisi unvanı aldık. Bunun yanı sıra 59.05 oyla 2014 yerel seçimlerine nazaran % 8 oy artırarak mevcut belediye başkanları arasında Türkiye genelinde yüz binin üzerinde ikinci belediye olmamız bizim için gurur vesilesidir. Bu emeğin sahibi sizleri ve sandık kurulu görevlilerimizi bir kez daha kutluyorum. Eğer 18 bin seçmenimiz köylere gitmeseydi ki, bunun en az 13 bini AK Parti’ye oy veren seçmendi, onları da eklediğimiz zaman bizim reel hedefimiz 120 bin oy kazanmaktı. Bütün bunlara rağmen oy artırma itibarıyla derece yapmamız bu teşkilatın emeğidir. Ben de bu teşkilatın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Gençlik Kollarına büyük önem verdiğini ve başkan yardımcılarını gençlik kolları üyeleri arasından atadığını belirten Başkan Genç, "Bizim için güzel olan, asıl olan Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin arkasında bu davada fert olmaktır. Şu anda yeni atadığımı başkan yardımcılarım hepsi bu teşkilattan gençlik kollarından gelmiştir. Önce teşkilat sonra icraat anlayışını da görevimize yansıtan bir hizmet yolculuğundayız" diye konuştu.


Yeni dönemde birlik ve beraberlik ruhuyla Ortahisar’a hizmet edeceklerini belirten Başkan Genç, "Ben belediye başkanınız olarak hiçbir zaman sokakta ve caddelerde yüzünüzü öne eğdirecek bir şey yapmadım. Olsa zaten çıkardı. Yeni dönemde de aynı anlayışla birlik ve beraberlik ruhuyla bu kutlu davanın hizmetkarı olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimizle aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu başarının mimarı olan ilçe başkanımız Temel Altunbaş Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün teşkilat mensuplarımıza yöneticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Kapı kapı dolaşarak, köy köy dolaşarak bizim broşürümüzü partimizin bilgisini ve belgesini dağıtan emektar kadın kollarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Biz her şeyi gençliğe borçluyuz. Gençlik kollarımıza borçluyuz. Gençlik kollarımızı da yürükten tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha en kalbi duygularımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:10
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