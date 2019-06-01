Genç tiyatrocular fırtına gibi
Bursa Devlet Tiyatrosu kursiyerlerinin “Sahneden Esintiler” adını taşıyan mezuniyet gösterisi ayakta alkışlandı.01 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
Bursa Devlet Tiyatrosu kursiyerlerinin “Sahneden Esintiler” adını taşıyan mezuniyet gösterisi ayakta alkışlandı.
Ahmet Vefik Paşa’nın geleneksel Feraizcizade Mehmet Şakir Gençlik Kursu öğrencileri, mezuniyet gecelerinde Shakespeare’den Sadık Şendil’e, Haldun Taner’den Moliere’e Türk vedünya tiyatrosunun dev yazarlarının eserlerini sahneye taşıdılar.
AVP Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan’ın Genel Sanat Yönetmeliği’nde Berrin Kulya Balkanlar , Melike Ergüzen, Adnan Tunalı, Acan Ağır Aksoy ve Çağrı Zora’nın sahneye koyduğu gösteriyiveliler ve tiyatroseverlerhayranlıkla izledi. Mezuniyet belgelerini Devlet Tiyatrosu Sanatçılarının elinden alan kursiyerlerin sevinç ve heyecanı görülmeye değerdi.
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