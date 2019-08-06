Genç sporculardan çifte şampiyonluk Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-10 ve U-17 futbol takımları, Ankara’da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-10 ve U-17 futbol takımları, Ankara’da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nün genç sporcuları, Ankara Gölbaşı’nda düzenlenen Ankara Cup’ta büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi 10 yaş altı ve 17 yaş altı futbol takımları, katıldıkları turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Her iki takım da rakipleri ile oynadıkları karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyerek Anadolu Üniversitesi’ne çifte şampiyonluk sevinci yaşattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.