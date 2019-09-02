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Genç sanatçı adayları sertifika aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz dönemi kursları sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
Genç sanatçı adayları sertifika aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz dönemi kursları sona erdi. 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı yaz dönemi kurslarının kapanışı nedeniyle sertifika töreni düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Emine Timuçin, kursiyerler ve aileleri katıldı.


Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nin tamamen doldurulduğu törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, yaz döneminde açılan yedi farklı kursta 3 bin 50 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Her öğrencinin sanatsal faaliyetlerde bulunması için gayret gösterdiklerini ifade eden Beyhan, bu amaçla her geçen yıl Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın kapasitesini artırmaya devam ettiklerini kaydetti.


Daha sonra yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
  1. konser
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