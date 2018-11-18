Genç polis aracında ölü bulundu!

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, Kumburgaz'da aracıyla seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından giren tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirleyen polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Yardım için gittiler, başından vurulmuş buldular

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde E-5 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından giren tek kurşunla öldüğünü belirledi.

Soruşturma başladı, intihardan şüpheleniliyor

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayı soruşturan polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

8 yıllık polis memuru olan Mehmet Fatih Nenem'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.