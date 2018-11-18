THY- Noukşot
0553 313 94 23

Genç polis aracında ölü bulundu!

İstanbul Beylikdüzü'nde görev yapan bir polis memuru, sabah saatlerinde aracıyla bariyerlere çarptı. Yardım için yanına giden vatandaşlar, memurun başından vurulduğunu fark etti. Polis olayı soruşturmaya başladı.

18 Kasım 2018 Pazar 11:54
Genç polis aracında ölü bulundu!

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, Kumburgaz'da aracıyla seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından giren tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirleyen polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Yardım için gittiler, başından vurulmuş buldular

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde E-5 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından giren tek kurşunla öldüğünü belirledi.

Soruşturma başladı, intihardan şüpheleniliyor

 

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayı soruşturan polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

8 yıllık polis memuru olan Mehmet Fatih Nenem'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:54
  1. İstanbul Beylikdüzü
  2. Soruşturma
  3. intihar
  4. polis
  5. Mehmet Fatih Nenem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakan Mescid-i Aksa'yı bastı!
    1. İsrailli bakan Mescid-i Aksa'yı bastı!
    2. Kaya: Adaylar açıklanınca biliyorum..
    3. Hulusi Akar'dan flaş Kaşıkçı..
    4. Kuş avlıyordu... Arkadaşı kafasından..
    5. Azerbaycan'ın 100'üncü yılı Iğdır'da..
    6. Benzin ve motorine bir indirim daha!
    7. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan..
    8. 36 bin aday halktan oy isteyecek
    9. Genç polis aracında ölü bulundu!
    10. Antalya’da çocuk parkında dehşet!  Her..
    11. Trudeau: Liderler anlaşamadı
    12. Tokat’ta bir kamyon dolusu yaprakla..
    13. Ve menajeri sonunda açıkladı! 'Gomis..
    14. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    15. "MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek"..
    16. Kaşıkçı'nın 'dini nikahlı eşi'..
    17. Çin'de 7 yaşındaki kızını öldürdü,..
    18. AK Partili eski bakandan, gözaltılara..
    19. CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes..
    20. Muğla'da selin denize sürüklediği 2..
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme