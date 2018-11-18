Genç polis aracında ölü bulundu!
İstanbul Beylikdüzü'nde görev yapan bir polis memuru, sabah saatlerinde aracıyla bariyerlere çarptı. Yardım için yanına giden vatandaşlar, memurun başından vurulduğunu fark etti. Polis olayı soruşturmaya başladı.18 Kasım 2018 Pazar 11:54
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, Kumburgaz'da aracıyla seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından giren tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirleyen polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Yardım için gittiler, başından vurulmuş buldular
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde E-5 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından giren tek kurşunla öldüğünü belirledi.
Soruşturma başladı, intihardan şüpheleniliyor
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayı soruşturan polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
8 yıllık polis memuru olan Mehmet Fatih Nenem'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ