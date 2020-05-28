Genç piyanist Can Saraç St. Petersburg'da "Büyük Final"e çıkacak

İSTANBUL (AA) - Genç piyanist Can Saraç, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Piyano Festivali'nin "Young Stars" kategorisinde birinci oldu.

Saraç, birinciliği Ludwig van Beethoven'ın 10 numaralı sol majör piyano sonatını çalarak elde etti.

Piyanoda geçen yıl ABD'de, bu yıl da Avrupa'da birincilik ödülleri alan 12 yaşındaki Saraç, 2021'de St. Petersburg'da gerçekleşecek olan "Büyük Final"de yarışmaya hak kazandı.

Florya Uğur Koleji Ortaokulu öğrencisi olan ve eğitimini aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Piyano Bölümü'nde de sürdüren Saraç, Golden Classical Music Awards International Competition'da solo ve duo piyano olmak üzere iki kategoride birden birincilik kazanarak aldığı davet üzerine, kasım ayında New York Carnegie Hall'de hem duo hem solo piyano resitali vermişti.



