Genç patenci canını böyle tehlikeye attı

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan bir şahıs, trafiğe aldırış etmeden yolculuk yaptı. Canını tehlikeye atan genç kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eski Gemlik Yolu Demirtaş Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, onu gören sürücüler, "Bu genç çok tehlikeli hareketler yapıyor" dediler.

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