  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pentagon'dan Yunanistan ve Türkiye açıklaması: Müttefikler şiddetten kaçınsın

Acı tabloyu, bilançoyu paylaştılar: Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi yok!

İngiliz ordusu dökülüyor! En yetkili isim itiraf etti

Rusya'dan O ülkeye yaptırım misillemesi: Oradaki bazı iş adamlarına yasaklandığı ortaya çıktı

Türkiye ve Yunanistan'ın savaş gemileri karşı karşıya! Ege'de yüksek gerilim:

Emekli tümamiral beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye oradaki sondaj gemilerini çekti

Rusya'dan acı veren Türkiye araştırması! İş gerçekten çığırından çıktı

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Ekrem'den İstanbullulara tramvayda eziyet! Vatandaşı isyan ettirdi

Cihat Yaycı hemen bir video çekip duyurdu: Türkiye oradaki petrol ve doğalgazı kurtarmaya gidiyor
Yaşam Genç patenci canını böyle tehlikeye attı
Yaşam

Genç patenci canını böyle tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 10:38:00 -

Bursa'da patenli gencin ölümüne yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan bir şahıs, trafiğe aldırış etmeden yolculuk yaptı. Canını tehlikeye atan genç kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eski Gemlik Yolu Demirtaş Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, onu gören sürücüler, "Bu genç çok tehlikeli hareketler yapıyor" dediler.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Yaşam

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Van'da ölüm kalım anları!
Van'da ölüm kalım anları!

Yaşam

Van'da ölüm kalım anları!

Yılana elleriyle su içirdi!
Yılana elleriyle su içirdi!

Yaşam

Yılana elleriyle su içirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23