Genç müzisyen gitarıyla mazlumların acılarını anlatıyor

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Türkiye'nin ilk proje okulu olan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden genç müzisyen Cihadyar Mert, ilkokul yıllarından beri elinden düşürmediği gitarıyla dünya mazlumlarının acılarını anlatıyor.

Önder Türk Müziği Gençlik Korosu'nda da yer alan Mert, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya Terzi'yi kendisine örnek alarak, ezgi ve marş alanında eserler üretiyor.

Anne ve babası 28 Şubat dönemi mağdurlarından olan genç müzisyen, müziğe nasıl başladığını, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

- "Okul sayesinde birçok şehirde konser verme fırsatımız oldu"

Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgisinin olduğunu belirten genç müzisyen, "Babam bana bir ukulele almıştı. Küçükken dinlediğim ezgileri söylüyordum. Daha sonra hevesim giderek arttı. Annemle babam ilkokul yıllarımda da bir gitar aldı. Daha sonra kursa başladım ve bugünlere geldim." dedi.

Mert, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde musiki ve klasik sanatlar proje uygulama alanları olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de ilk olarak klasik sanatlar ve musiki projesini uygulayan okul bizim okulumuz. Türkiye'nin birçok ilinde artık bu tarzda proje uygulayan imam hatip liseleri açılmaya devam ediyor. Okul sayesinde Karadeniz Bölgesinden Güneydoğu Anadolu Bölgesine birçok ilde konser verme fırsatımız oldu. Bu senenin başında Önder İmam Hatipliler Derneği ile Makedonya'nın Üsküp ve Kalkandelen şehirlerinde konser verdik. Sosyal faaliyetler açısından birçok ortama girdik, farklı kitlelere hitap etme şansımız oldu." ifadelerini kullandı.

Okulun yetenek sınavıyla öğrenci aldığını vurgulayan genç müzisyen, musiki programında her öğrencinin bir enstruman çalmak zorunda olduğunu dile getirdi.

- "Bu zulme daha dünyada yokken tanık olmuş biri olarak çıktım yola”

Cihadyar Mert, müslüman sanatçının gösterişten uzak durarak, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak sanatını icra etmek gayesinde olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dertlerimizi, kanayan yaralarımızı notaya dökmeye devam edeceğiz. Ömrüm boyunca gitarım inşallah yanımda olacak. Benim hedefim kanayan yaralarımızı notaya dökmenin yanında bunları beyaz perdeye de yansıtmak. Yönetmen olmak istiyorum. Liseden sonra da bu doğrultuda seçeceğim bölümümü inşallah. Müslüman olarak görsel ve yazınsal sanatlarda da müzikte de eksiğiz. İnşallah bu eksiği kapatmak istiyoruz."

- "Anne ve babamın da zulme uğradığı 28 Şubat'ı eserlerimle anlatmak istiyorum"

Öğretmenlik hayali yarım bırakılan annesi, oğlunun ismini cezaevinin ankesörlü telefonundan koymak zorunda bırakılan babasının 28 Şubat postmodern darbesinin mağduru olduğuna değinen müzisyen, "O dönemi yaşamasak da annemin başörtüsü yasağı yüzünden okulundan edilmesi, babamın suçsuz yere cezaevine girmesi ve çevremizdeki 28 Şubat mağdurlarının anlattıklarıyla içimizde bir şeyler oluştu. Zaten 28 Şubat’ı anlatan sanatsal alanda pek bir eser yok ve ben de bunu kendime borç bildim diyebilirim. Birinin buraya el atması gerekiyordu. Ben de bu zulme daha dünyada yokken tanık olmuş biri olarak çıktım yola. 28 Şubat’ı anlatmak istersem, biz ne zaman rehavete kapılırsak hainler hep bizim boşluğumuzu, açığımızı bekliyor. Bunu 15 Temmuz’da da gördük. Gözlerimizi açmazsak yine mağdur olacağız. 28 Şubat müslümanların dinine, diline vurulmuş bir darbeydi. Ürettikçe, yazdıkça, okudukça bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Mert, 4 yıldır ezgi ve marş konusunda çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

" 'La Galibe İlallah' benim ilk eserim. Taslak halinde çalışmalarım var onları da tamamlamaya gayret ediyorum. Öncülerimizden Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya Terzi ve çeşitli müzik gruplarının ezgileriyle kendimi geliştirmeye çalıştım. 'Şehit Tahtında', 'Bir Gün Gelir', 'Kalksam ve Dirilsem' gibi ezgilerden kendime çalışma metodu hazırladım. Şu anda onları kayıt yapıyorum. Haftalık video paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde de söylüyorum. Hem müzik çalışmalarımla hem de yönetmenlik hayalimle yoluma devam etmeyi arzuluyorum."

28 Şubat'ın karanlık zulmünün mağdur ve tutsaklarına ithaf ettiği "La Galibe İlallah eserinin klibini yayınladığı kendi kanalında Yemen Türküsü'nü de yorumlayan Cihadyar Mert, "Selam Senin Ruhuna" başlığıyla Önder İmam Hatipliler Derneği'nin Youtube kanalında "Bir Gün Gelir", "Kalksam ve Dirilsem", "Onlar Öndeler", "Şehadet Uykusu" ve "Kuşlar" eserlerini seri halinde seslendiriyor.



