0553 313 94 23

Genç MUSİAD çalışmalarına devam ediyor

MÜSİAD Gençlik Kurulu Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel, MÜSİAD Malatya Gençlik kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Genç MUSİAD çalışmalarına devam ediyor

MÜSİAD Gençlik Kurulu Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel, MÜSİAD Malatya Gençlik kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Malatya MÜSİAD’ı ziyaret eden Başkan Vekili Emre Ertemel ilk olarak MÜSİAD MAlatya Başkanı Muharrem Poyraz’ı makamında ziyaret etti. ziyaretin ardından Genç MÜSİAD yönetimi ile bir araya gelen Ertemel,burada yaptığı konuşmada Malatya’nın tarihi ve sanayisi ile önemli şehirlerden biri olduğunu dile getirerek, “Malatya’da MUSİAD çok güzel faaliyetlere ve güzel işlere imza atıyor. Hem ticari anlamda hem ahlaki anlamda birçok yeniliklere kavuşturuyor ve eğitiyor. Aynı zamanda nitelikli iş adamları yetiştiriyor” dedi.


Genç MÜSİAD’ın 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Ertemel, bugün gelinen noktada yurt içinde 53 şube, yurt dışında ise 27 şubeyle hizmet verdiğini belirtti. 5 bini aşkın üyesi ile Türkiye’nin en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Ertemel, “Bu bağlamda 23 Mart’ta yeni başkanımızın gelmesi ile bizde hızlı bir şekilde işlerimize başladık. Nisan ayında Bosna’da 3D tanıtım amaçlı ticaret programında yurt içi ve yurt dışında gelen misafirler ile hem güzel toplantılar hem de üyelerimizin birbirleri arasındaki ticareti attırmaya yönelik organizasyonumuzu yaptık. Aynı zamanda Bosna da yerel firmalar ile de görüştük. Onların üyelerimizden mal alıp mal satması, ticaretin geliştirilmesi için de temaslarda bulunduk. Onun akabinde 3-4 Ağustos’ta Kayseri’de genel idare kurumumuz ve tüm Türkiye’deki şubelerimizin toplandığı bir toplantı oldu. 14 Eylül’de de yine Almanya’nın Lümberg şehrinde 3D programımız olacak” şeklinde konuştu.


Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan, ise genç MÜSİAD’ı bir okul olarak gördüklerini belirterek “Bunun canlı şahidi olarak ben 2012’den beri MÜSİAD çatısı altında faaliyet göstermekteyim. Nasip oldu Aralık 2018’de görevi devir aldık. Biz bu okulu canlı yaşayanlardanız, görenlerdeniz. Farklı ortamda değil de şu ortamda hep beraber olduğumuz için genç MÜSİAD’lı abilerimiz ile birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.Malatya genç MÜSİAD her zaman Malatya’daki gençlik STK’ların içerisinde öncülük etmiş iyi işlere imza atmış gerçekten Malatya’daki projelere imza atmış bir gençlik STK’sı. Biz bu anlamda da Malatya’ya örnek olduğumuzu, gençlere örnek olduğumuzu umuyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli'nde korkutan orman yangını! 1,5 hektar etkilendi
    1. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    4. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    5. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    6. Terör yandaşları umudunu onlara..
    7. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    8. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    9. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    10. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    11. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    12. Marmaris'te orman yangını
    13. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    14. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    15. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    16. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    17. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    18. Pendik’te takla atan araç karşı..
    19. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    20. Caminin avizelerini çaldı
    21. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    22. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    23. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    24. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    25. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    26. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    27. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    28. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    29. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    30. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal