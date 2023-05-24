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Aktüel Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari’de yapıldı
Aktüel

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari’de yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:37:00 -
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari’de yapıldı

Hakkari’de, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Ulu Cami’de gerçekleştirilen finale, 5 ilden 9 öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafızlık yarışmasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, “Eğitimlerin en güzelini alan bu genç kardeşlerimizi kutluyoruz. Dünyadaki en güzel eğitimi alıyorlar. Hepsi de bizim için birinci. Hepsini, ailelerini tebrik ediyoruz. Sadece ezberlemekle kalmayalım. Mutlaka manayı da anlayalım” dedi.

Hutbe yarışmasını Ayasofya Camii’nde yapacağız

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, şunları kaydetti: “Bölge finaline kalan çocuklarımız önce kendi okullarında sonra illerinde birinci oldular. Şimdi de bölge finalindeler. Önümüzdeki günlerde Genç Hutbe Okuma yarışmasını da hepimizin yıllarca rüyasını süsleyen, açılması için dualarımızda her zaman var olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bütün dünya Müslümanlarını sevindiren Ayasofya Camii’nde yapacağız.”

Konuşmaların ardından ilahi dinletisi sunulan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeler verildi.
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