Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan'ı 1-0 yendi



İSTANBUL (AA) - Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.

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