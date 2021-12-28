Genç kızların kavgası güçlükle ayrıldı! Rezil anlar böyle görüntülendi
Denizli'de liseli genç kızların tartışması saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Denizli’nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı’na bir gurup genç kız gelerek konuşmaya başladı.
Vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı
Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.