Genç kızların hayalleri TÜRGEV ile gerçeğe dönüşüyor! Güzel İşler Fabrikası’nda sanat ve teknoloji rüzgarı esiyor!

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen "Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları" başladı.

GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde bu yıl üçüncüsü organize edilen etkinlik kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, kurulan stantlarda tahta baskı, Filistin temalı takı tasarımı, yakma resim sanatı, ebru ve mum yapımını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte, müzik dinletisi de sunuldu.

Tasarımcı Sena Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİF bünyesinde gençlerle birlikte çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Atölyede Tokat yöresine ait tahta baskı çalışması yaptıklarını anlatan Çiftçi, hem gençlere bu sanatı tanıttıklarını hem de birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Atölye eğitmenlerinden Esmanur Oktan, takı tasarımı atölyesinde yaptıkları çalışmalara değinerek, "Burada Filistin için bazı bileklikler tasarlıyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bugün TÜRGEV beraberliğinde atölye açma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızla beraber hem bileklik hem anahtarlık yapıyoruz. Bileklik ve anahtarlıklarımız, Filistin bayrağını sembolize eden renklerden oluşuyor." diye konuştu.

Katılımcı Emine Çelebi, etkinliğe arkadaşı vasıtasıyla geldiğini belirterek, "Gayet güzel, eğlenceli geçti. Baskı deseni yaptık. Kendim tasarladım. Atölyeler yararlı ve keyifli." ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan Esma Öngan, atölyelerin keyifli geçtiğini, Filistin bayrağının renklerinde anahtarlık yaptığını kaydetti.

Katılımcılardan Evin Sevim de atölyeye arkadaşlarıyla katıldığını ve Filistin bayrağı renklerinde bileklik ve çanta yaptığını dile getirdi.

Etkinlik, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

- "Atölyede sadece bir ürün ortaya çıkmıyor, özgüven gelişiyor, sorumluluk duygusu oluşuyor"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, yaptığı açıklamada, vakfın 30 yıl önce genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, bugün değişen dünyanın gençlere farklı sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Dünün gençlerinin bir kapı, bugünün gençlerinin ise hızın ve belirsizliğin içinde sağlam bir zemin aradığını kaydeden Yılmaz, "GİF Bahar Buluşmaları"nın bu ihtiyaca cevap veren bir iklim oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, İstanbul, Ankara, Konya ve Silopi'de eş zamanlı gerçekleştirilecek programın yalnızca bir etkinlik organizasyonu olmadığını aktararak, "Bugün birçok yerde gençlere içerik sunuluyor ama insanı dönüştüren şey çoğu zaman içerikten çok içinde bulunduğu çevredir. Bir atölyenin sonunda sadece bir ürün ortaya çıkmıyor, özgüven gelişiyor, sorumluluk duygusu oluşuyor, gençler birbirinin yolunu açıyor." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğin, sanat, teknoloji, müzik, psikoloji ve kariyer başlıklarını aynı zeminde buluşturmasının bilinçli bir tercih olduğunu ifade eden Yılmaz, gençlerin çok yönlü gelişiminin önemine işaret etti.

Dijital çağda gençlerin en çok nezakete, derinliğe ve anlaşılmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Yılmaz, "akran nezaketi" yaklaşımının önemine dikkati çekerek, rekabetten önce birbirini büyüten, yargılamadan önce anlamaya çalışan bir kültürün oluşmasını önemsediklerini dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü insan ve güçlü toplum anlayışıyla yükseleceğini, genç kızların eğitimden sanata, bilimden sosyal hayata kadar her alanda daha görünür olmasının bu yürüyüşün önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayarak, "TÜRGEV olarak 30 yıldır aynı meseleye omuz veriyoruz, bu ülkenin genç kızlarının hayallerine sahip çıkmak. GİF Bahar Buluşmaları'nda görmek istediğimiz şey de tam olarak bu, 'Üretebiliyorum, görülüyorum ve yalnız değilim.' diyebilen bir gençlik." ifadelerini kullandı.

- Yenilikçi bir eğitim ve üretim modeli: Güzel İşler Fabrikası

Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren GİF, genç kızların eğitim, sanat, kültür, teknoloji, kariyer ve sosyal fayda eksenlerinde çok yönlü gelişimi destekleyen yenilikçi bir eğitim ve üretim modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Öğrenmenin üretime dönüştüğü, bireysel yeteneklerin sosyal faydayla buluştuğu ve gençlerin potansiyellerini görünür hale getirdiği uygulama temelli bir gelişim alanı sunan GİF, genç kızların yalnızca eğitim aldığı bir merkez değil, aynı zamanda kendilerini keşfettikleri, üretim süreçlerine katıldıkları ve sosyal dayanışma içerisinde gelişim gösterdikleri bir "muhit" olarak konumlanıyor.

Sanattan müziğe, kültürden teknolojiye uzanan geniş bir çalışma alanı sunan GİF, gençlerin bireysel yeteneklerini toplumsal katkıya dönüştürmelerini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

GİF modeli kapsamında gençlere, ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunulması, özgür düşünce ve paylaşım ortamlarının oluşturulması, üretim ve katkı odaklı eğitim anlayışının geliştirilmesi, disiplinler arası becerilerin desteklenmesi, liderlik ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, toplumsal fayda üreten çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.