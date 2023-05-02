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Medya Genç kızın sözleri sosyal medyayı salladı! 'Beyni olan Kılıçdaroğlu'nu seçer...'
Medya

Genç kızın sözleri sosyal medyayı salladı! 'Beyni olan Kılıçdaroğlu'nu seçer...'

Yeniakit Publisher
2023-05-02 23:31:00 - 2023-05-03 00:00:06

14 Mayıs seçimlerine dair yapılan bir sokak röportajında genç kızın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine kısa bir zaman kalırken, sokakta vatandaşların nabzı da tutuluyor.

Bir sokak röportajında genç kızın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kendisine mikrofon tutulan genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Beyni olan Kılıçdaroğlu'nu seçer, beynini kullanıyor olabilenler Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. İnsanın hayvandan farkı beynini kullanabilmesi. Hayvanda da beyin var."

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