Genç kızın sözleri sosyal medyayı salladı! 'Beyni olan Kılıçdaroğlu'nu seçer...'
14 Mayıs seçimlerine dair yapılan bir sokak röportajında genç kızın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine kısa bir zaman kalırken, sokakta vatandaşların nabzı da tutuluyor.
Bir sokak röportajında genç kızın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kendisine mikrofon tutulan genç kız şu ifadeleri kullandı:
"Beyni olan Kılıçdaroğlu'nu seçer, beynini kullanıyor olabilenler Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. İnsanın hayvandan farkı beynini kullanabilmesi. Hayvanda da beyin var."
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Açlık edebiyatı yapan Batı sevdalısı güruhu kudurtacak sözler! Sokak röportajında böyle haykırdı