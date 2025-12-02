Genç kızın önünü kesip tecavüze yeltenmişlerdi: Tahliye edildiler!

İstanbul'da sokak ortasında İremşan A.’nın yolunu kesen Ömer K. ve Semir T., gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mahkeme, tahliyelerine karar verdi.

İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’te evine gitmek üzere yürüyen İremşan A. (25), yolunu kesen Ömer K. (27) ve Semir T. (31) tarafından sokak ortasında taciz edilmişti. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheliler gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, mağdur ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti.

BİR SANIĞA 9 DİĞERİNE 7 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Semir T.’yi “birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı” suçundan, daha önceki kesinleşmiş cezası da göz önünde bulundurularak 9 yıl hapis cezasına, Ömer K.’yı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme, mağdurun hareket özgürlüğünü sınırlayan başka bir durum bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan beraatlerine hükmetti.