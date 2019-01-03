Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz gün katıldığı bir program çıkışında, kendisiyle konuşmak isteyen bir genç kızla arasında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.

"Başkanım, eve geç kalınca babam bana kızmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir genç kız arasında yaşanan diyalog herkesi gülümsetti. Erdoğan, genç kızın ricası üzerine babası ile telefonda görüştü. Genç kızın 'Başkanım, eve geç kalınca babam bana kızmasın' sözlerine Erdoğan'ın verdiği tepki güldürdü.

"Çok bela bir kızın var"

Genç kızın babasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok bela bir kızın var. Ama samimi bir kızın var, Allah bağışlasın. Allah bu davada inşallah ayağına taş değdirmesin" sözleri etrafındakileri gülümsetirken, genç kızın "Başkanım babam geç kalınca kızmasın" demesi üzerine Erdoğan'ın verdiği tepki ise dikkat çekti.

Erdoğan genç kızın bu talebine "Fazla da geç kalmayacaksın" diye yanıt verdi.