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Genç Kızılaycılar eğitim için seferber oldu

Genç Kızılay gönüllülerinin yürüttüğü Kızılay’la İz Bırak Projesi’nin ilk faaliyeti olan okul yenileme çalışması okullar açılmadan önce Baklalı Emin Veysioğulları İlkokulunda gerçekleştirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
Genç Kızılaycılar eğitim için seferber oldu

Genç Kızılay gönüllülerinin yürüttüğü Kızılay’la İz Bırak Projesi’nin ilk faaliyeti olan okul yenileme çalışması okullar açılmadan önce Baklalı Emin Veysioğulları İlkokulunda gerçekleştirildi.


Okul ve öğrenci ihtiyaçlarını giderme, sosyal ve eğitsel hedefler yer aldığı projede gençlerin boya, badanasını gerçekleştirdiği okulda; perde, pano, kitaplık gibi eksiklikler giderildi. Okulların açılması ile öğrencilerin ihtiyaç duydukları okul çantası ve kırtasiye malzemeleri de hayırseverlerin bağışları sayesinde öğrencilere ulaştırıldı.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Baklalı Köyü Muhtarı Ali Fuat Şen, Genç Kızılay Adana gönüllüleri, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin bulunduğu ziyarette, projenin önemine dikkati çekti.


Saygılı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ufkunuzu geniş tutarak önünüze hedefler koymalısınız. Şu anda üzerinize düşen derslerinizi çalışmaktır. Destek istediğiniz yerde velileriniz, öğretmenleriniz ve Kızılaycı abi ve ablalarınız sizlerin yanında olacaktır. Velileriniz, özellikle de anneleriniz sizler için büyük fedakarlık yapmaktadırlar. Karşılığında sizden tek bekledikleri ahlaklı ve başarılı çocuklar olmanız" ifadelerine yer verdi.


Okul Müdürü Mehmet Korkmaz da Başkan Ramazan Saygılı ve Genç Kızılay ekibine öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yapılan tüm çalışmalar için teşekkür etti. Genç Kızılay Adana Başkanı Berkan Baysal ise eğitim ve sosyal destek içerikli çalışmalarının devam edeceğini belirterek, gönüllü olmak isteyen gençleri Genç Kızılay’a davet etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
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