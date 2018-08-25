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Genç kızı tacizden kurtaran adama linç girişimi! Beline soda şişesi sapladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmayan çalışan şahıs linç edilmek istendi. Genç kızın uyarılarına rağmen saldıran kalabalıktan biri ise genç kıza yardım etmek isteyen masum vatandaşın beline soda şişesi sapladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:19
Genç kızı tacizden kurtaran adama linç girişimi! Beline soda şişesi sapladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmayan çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın" diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin beline sapladı. Araya girenler A.Ş.'yi kalabalığın elinden kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir kişinin genç kızı taciz ettiğini gören A.Ş., genç kıza yardım etmek istedi. Bu sırada çevrede bulunan bazı kişiler A.Ş.'nin genç kızı taciz ettiğini sandı. Bu kişiler, A.Ş.'yi dövmeye başladı.

BELİNE SODA ŞİŞESİ SAPLADILAR

Genç kız, saldıranlara engel olmaya çalışarak, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın" diye bağırdı. Kalabalıktan bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin beline sapladı. Kızın bağırışlarını duyan bir esnaf koşarak yerde yatan A.Ş.'yi darp eden kişilerin elinden kurtardı. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, A.Ş.'yi koruma altına aldı. A.Ş., olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi. Genç kızın ifadesine başvuran polis, gerçek tacizciyi ve A.Ş.'yi soda şişesi ile yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:19
  1. Kocaeli
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