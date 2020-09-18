Genç kızı çıplak fotoğrafla şantaj yapıp asitle parçaladılar

Rusya'da bulunan ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda balerinlik yapan 25 yaşındaki Olga Demina, 6 yıl önce ortadan kaybolmuştu.

Konuyla ilgili uzun süredir devam eden soruşturma da yeni ipuçları ortaya çıkarıldı.

Soruşturma dosyasını kapatmayan polis, genç balerine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapılıp daha sonra da sülfürik asitte parçalandığın ihtimali üzerinde duruyor.

Olga Demina’nın 'menajeri' olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Malkhaz Dzhavoev, mülteci kılığında Rusya'dan kaçmış ve Interpol emriyle Almanya'dan iade alınmıştı. Dzhavoev, Mosokova’da 2017 yılında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Öte yandan sırra kadem basan balerin Olga Demina'nın erkek arkadaşı Alexey Fetisov ise dolandırıcılıktan beş buçuk yıl hapis cezası aldı.