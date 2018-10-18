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Genç kıza ilk iş gününde bayıltan taciz

Sivas’ta ilk iş gününde kızının patronu tarafından tacize uğradığını iddia eden anne sinir krizi geçirerek hastanelik oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:33
Genç kıza ilk iş gününde bayıltan taciz

Olay saat 12.30 sıralarında Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada bugün işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.’nın tacizine uğradı.

Genç kız durumu telefonla annesi M.K.’ya haber verdi. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile anne sinir krizi geçirerek bayıldı.

Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:33
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