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Genç kıza beyzbol sopasıyla saldıran adamın cezası belli oldu

İstanbul'da kızıyla tartıştığı için komşusuna apartmanda pusu kurarak beyzbol sopasıyla saldıran Ahmet K. (53) 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
Genç kıza beyzbol sopasıyla saldıran adamın cezası belli oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre; Fatih'te oturan Beste T. (23) alt komşusu olan temizlik görevlisi Ahmet K.'nin kızıyla tartıştı. Daha sonra tartışmaya Ahmet K.'nin da katılmasıyla olay büyüdü. Ahmet K. beyzbol sopasıyla apartmanın merdiven boşluğunda pusu kurarak, evden çıkan Beste T.'ye saldırdı. Genç kızı apartman sakinleri kurtardı.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Beste T.'nin şikâyeti üzerine Ahmet K. hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde vücudunun her yerinde morluklar oluştuğunu belirten Beste T., "Daha önceden kızı ile ufak bir tartışmamız olmuştu. Bunu da kendine dert etti. Akşam saatlerinde evden çıktım. Merdivenin boşluğunda beyzbol sopasıyla bana vurmaya başladı. 'Seni öldürürüm' diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Komşular beni kurtardı" dedi. Ahmet K. ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, Ahmet K.yi 5 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  1. İstanbul
  2. Saldırı
  3. Beyzbol sopası
  4. Ceza

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