  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil sulama kanalına devrildi!
Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"
Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
Gündem Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"
Gündem

Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tekrar evlenmek istediğini dile getiren 45 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki genç kız, ifadesinde aralarında yaşanan tartışmayı bildiğini ancak olay anını hatırlamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:46:00 -
Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde 26 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan Korkmaz, kızı Cennet Korkmaz'a yeniden evlenmek istediğini söyleyince tartışma çıktı.

Mutfağa girip bıçağı aldı

Baba-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet Korkmaz, tekrar içeri girip mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü. Korkmaz, babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinan Korkmaz, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bıçakla birlikte polise teslim oldu

Olayın ardından suç aleti bıçakla polise teslim olan Cennet Korkmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cennet Korkmaz'ın polise verdiği ifadesinde babasıyla yaşadıkları tartışmayı anlattığını, ancak olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar
Gündem

Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Japon basını, Bayraktar TB2 SİHA'larını almayı düşünen potansiyel müşterileri açıkladı.

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılması sebebiyle oynanacak olan ilk Şampiyonlar Ligi ön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay