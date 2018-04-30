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Genç kız evde ders çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan Edanur Hoplar (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:48
Genç kız evde ders çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi'nde Cengiz Hoplar'a ait evde meydana geldi. Hoplar'a ait evin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi. Bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar, elektrik akımı nedeniyle yaralandı. 

Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Edanur Hoplar, daha sonra PamukkaleÜniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hoplar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:48
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