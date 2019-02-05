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Genç karateciler Danimarka'da madalya arayacak

- Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek- Şampiyonaya 38 sporcuyla katılacak Türkiye, tüm kategorilerde madalya mücadelesi verecek

05 Şubat 2019 Salı 12:12
Genç karateciler Danimarka'da madalya arayacak

ANKARA (AA) - Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Danimarka'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aalborg kentinde düzenlenecek şampiyonada 33 ferdi ve iki takım dalında madalyalar dağıtılacak. Organizasyonda, 20'si erkek toplam 38 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye, şampiyonaya Hırvatistan, İspanya ve Slovakya ile tüm kategorilerde katılım gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Ay-yıldızlı kafile, organizasyona katılmak için Danimarka'ya gitti. 2016'da 10 şampiyonlukla genel klasmanda ilk sırada yer alan, 2017'de 18 kezle en fazla podyum gören ekip olan Karate Milli Takımı, Danimarka'da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.


- Esat Delihasan: "Güçlü bir altyapımız var"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye'nin karatede güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Son yıllarda olduğu gibi Danimarka'da da tam kadro mücadele edeceklerine işaret eden Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren başarılı olmaktan ziyade başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledik. Bu hedefle çıktığımız yolda, karatenin 2020 Tokyo Olimpiyatları programına girmesinden önce altyapıda başlattığımız çalışmaların meyvesini, başarı olarak geri alıyoruz. Milli takım kadromuzda kariyeri başarılarla dolu tecrübeli isimler olduğu kadar, ilk Avrupa şampiyonası heyecanını yaşayacak sporcularımız da var. İyi bir kamp dönemi geçirdiler. Hepsine inancımız sonsuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine, İstiklal Marşı'mızı tekrar tekrar dinleteceklerine yürekten inanıyorum."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:12
  1. Danimarka
  2. Esat Delihasan
  3. Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası
  4. KARATE

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