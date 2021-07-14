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Spor Genç kanat oyuncusuyla anlaşmaya imza attılar
Spor

Genç kanat oyuncusuyla anlaşmaya imza attılar

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, genç kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:10:00 -
Genç kanat oyuncusuyla anlaşmaya imza attılar

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, genç kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Koç, takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Manisa Futbol Kulübünün hedefleri doğrultusunda burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Süper Lig'e çıkıp, orada kalıcı bir takım olmak istiyoruz. İnşallah da bu sezon güzel geçer ve hedeflediğimiz yere ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise şunları söyledi:

"Bugün uzun zamandır takip ettiğimiz, beğendiğimiz, daha önceden de almak istediğimiz Anıl kardeşimizi kulübümüze kazandırdık. İnanın ben çok mutluyum. Çok yetenekli, karakterli olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü için önemli bir transfer. Hep beraber hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda umarım kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon geçiririz. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Biliyorum ki kendisinin hedefleri var. Bu kulübün de hedefleri var. Umarım her şey hedeflediğimiz gibi olur."

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