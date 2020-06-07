Genç kalmanın sırrı "Telomer diyeti"

Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, Telomer diyetinin uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu belirterek, "Diyet lifi tüketmeyen kadın ve erkeklerde yaşlanmanın daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Başka bir çalışmada ise Akdeniz diyeti örüntüsüne sahip bir yemek tüketiminden sonra telomerlerin kısalmasının yavaşladığı gözlemlenmiştir. Bu da Akdeniz diyetinin telomer sağlığında en iyi beslenme tiplerinden biri olduğu bize göstermektedir" dedi.

Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, telomerin kısalmasındaki hıza göre yaşlanma hızının seyrinin değiştiğini ve bazı hastalıklara daha kolay zemin oluştuğuna dikkat çekti. Telomer diyeti uygulayanların kısa sürede değişimi hissedeceğini bildiren Yılmaz,"Son zamanlarda DNA’nın ucunda yer alan ve genetik bilgiyi koruyan telomer adlı bölüm ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır. Telomer uzunluğunun yaş aldıkça kısalması araştırmacılara bu durumu engelleyebilecek veya hızını yavaşlatabilecek etkenler olup olmadığı konusunda düşündürüyor" dedi.

"Akdeniz diyetini benimsemek, sağlığınız adına son derece faydalı bir değişim oluşturacaktır"

2018 yılında 5 bin 674 kişi ile yapılan bir çalışmada diyet lifi tüketmeyen kadın ve erkeklerde yaşlanmanın daha hızlı gerçekleştiğinin görüldüğünü kaydeden Yılmaz, günlük lif alımını arttırmanın yollarını şu şekilde açıkladı:

"Öncelikle günde en az 5-6 porsiyon meyve sebze tüketimine özen göstermeliyiz. Bunun yanı sıra haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketimi, beyaz ekmek yerine tam buğday, tam çavdar ekmeği, pirinç yerine bulgur veya kepekli ürünler tercih edilmesi ve ceviz, çiğ badem, çiğ fındık gibi yağlı tohumların tüketimi liften zengin beslenmenize katkıda bulunacaktır. Telomer uzunluğunu etkileyen etkenler arasında alkol-sigara kullanımı, stres, hareketsizlik, omega-3 kullanımı, D vitamini seviyeleri ve antioksidan desteklerin kullanımı da olduğunu belirtmek isterim.Sonuç olarak, uzun yaşamın sırrı için en sağlıklı beslenme tipi olan Akdeniz diyetini benimsemek, sağlığınız adına son derece faydalı bir değişim oluşturacaktır.Başka bir çalışmada ise Akdeniz diyeti örüntüsüne sahip bir yemek tüketiminden sonra telomerlerin kısalmasının yavaşladığı gözlemlenmiştir. Buda Akdeniz diyetinin telomer sağlığında en iyi beslenme tiplerinden biri olduğunu bize göstermektedir."