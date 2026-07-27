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Yerel Genç kaleci Kerem’den acı haber! 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel

Genç kaleci Kerem’den acı haber! 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
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Genç kaleci Kerem’den acı haber! 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş’ta 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kahramanmaraş İstiklalspor U-19 Takımı’nın kalecisi Kerem Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VOZ 17 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan, Kahramanmaraş İstiklalspor U-19 Takımı’nın kalecisi Kerem Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Kerem Çelik’in vefat haberi, başta Kahramanmaraş İstiklalspor camiası olmak üzere kentte büyük üzüntüye neden oldu.

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