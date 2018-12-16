Genç kadının çığlıkları üzerine enselenen zanlıya meydan dayağı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının cep telefonunu çalmak isteyen kapkaç zanlısı, yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.16 Aralık 2018 Pazar 09:58
Adana'da kapkaç şüphelisi, bir kadının cep telefonunu alıp kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalanıp, sokak ortasında dövüldü. Aldığı darbelerle yaralanıp yerde hareketsiz kalan şüpheli hastanelik oldu.
Kadının bağırarak yardım istedi
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde S.B. (25), annesiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yaklaşıp çantasındaki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar şüphelinin peşine düştü.
Vatandaşlar kapkaç zanlısını yakalayıp, darbetti
Şüpheli vatandaşların kendisini kovalaması üzerine telefonu yere atı kaçmayı sürdürdü. Vatandaşlar bir süre sonra kapkaç zanlısı S.Ö'yü yakalayıp, darbetti.
Yerde hareketsiz kaldı
Aldığı darbelerle yaralanıp yerde hareketsiz kalan şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ile sağlık görevlisi olduğunu belirten bir kadın yaralıyı kendine getirmeye çalıştı.
Zanlı hastaneye kaldırıldı
Yaralı zanlı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B, bilgisine başvurulmak üzere Yarbaşı şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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