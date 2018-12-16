Genç kadının çığlıkları üzerine enselenen zanlıya meydan dayağı

Adana'da kapkaç şüphelisi, bir kadının cep telefonunu alıp kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalanıp, sokak ortasında dövüldü. Aldığı darbelerle yaralanıp yerde hareketsiz kalan şüpheli hastanelik oldu.

Kadının bağırarak yardım istedi

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde S.B. (25), annesiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yaklaşıp çantasındaki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar şüphelinin peşine düştü.

Vatandaşlar kapkaç zanlısını yakalayıp, darbetti

Şüpheli vatandaşların kendisini kovalaması üzerine telefonu yere atı kaçmayı sürdürdü. Vatandaşlar bir süre sonra kapkaç zanlısı S.Ö'yü yakalayıp, darbetti.

Yerde hareketsiz kaldı

Aldığı darbelerle yaralanıp yerde hareketsiz kalan şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ile sağlık görevlisi olduğunu belirten bir kadın yaralıyı kendine getirmeye çalıştı.

Zanlı hastaneye kaldırıldı

Yaralı zanlı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B, bilgisine başvurulmak üzere Yarbaşı şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.