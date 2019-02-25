Genç kadını evinin önünde gasp ettiler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde genç bir kadın, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasp edildi.

Antalya'da evine girmek üzere olan S.T.'nin çantasını gasbeden hırsız koşarak kaçtı. Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden evine doğru yürüyen S.T. adlı kadın evinin önüne geldiğinde bir kişi tarafından gasbedildi. Kadının kolundaki çantayı alan gaspçı, apartmanın bahçesine girerek koşmaya başladı. Bahçe duvarından atlayarak bir arka sokağa çıkan şüpheli izini kaybettirdi. Korkudan gözyaşına boğulan S.T. çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri S.T.'nin verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. S.T.'nin çalınan çantasında cüzdanı, cep telefonu ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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