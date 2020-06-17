Genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı
Samsun’da 2 çocuk annesi genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.
Samsun’da 2 çocuk annesi genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’evlerden hırsızlık’ suçundan aranan evli 2 çocuk annesi B.Y.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.