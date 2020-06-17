  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı

Samsun’da 2 çocuk annesi genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:55:32 -
Genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı

Samsun’da 2 çocuk annesi genç kadın ’hırsızlık’ suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’evlerden hırsızlık’ suçundan aranan evli 2 çocuk annesi B.Y.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı