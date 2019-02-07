Genç judocular başkentte buluşacak Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

ANKARA (AA) - Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası yarın başkent Ankara'da başlayacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda organize edilecek şampiyonaya 62 ilden, 262 kadın ve 450 erkek sporcu katılacak. Müsabakaların kura çekimi ve teknik toplantısı ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.



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